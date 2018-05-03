Мэр Ижевска подал в отставку по собственному желанию

Москва, 3 мая. Мэр Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку по собственному желанию, сообщил в среду в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он поблагодарил Тюрина за опыт совместной работы и пожелал ему реализовать свой жизненный и профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии.

«Сегодня глава Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я благодарен ему за этот опыт. Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!» — написал Бречалов на своей странице в Facebook.

Ранее, как писала газета «Известия», заявление об увольнении написал вице-премьер Крыма Владимир Серов. Как уточнял глава Крыма Сергей Аксенов, на своем посту Серов работал недостаточно эффективно.