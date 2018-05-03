Киев подхватит любой пас Запада: эксперт оценил введение Украиной санкций против РФ
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против российских граждан и компаний, а также продлил действие ограничительных мер, которые были введены ранее. Санкции аналогичны тем, что ввели США. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы — Россией в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма», — заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания СНБО в среду.
В режиме антироссийской пропаганды
Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что режим Порошенко живет антироссийской пропагандой и каждый день производит какой-нибудь информационный повод поговорить про свою неадекватность. Сейчас Порошенко вообразил Украину новым американским штатом и, как верный пес Вашингтона, имитирует жесты своего хозяина.
«Понятно, что смысла в санкциях Украины против России нет, но в Вашингтоне должны знать, что Порошенко верно служит своему хозяину. Вся внешнеполитическая стратегия Киева сегодня заключается в обезьянничании в сторону России, в демонстрации курса на разрыв исторических связей украинского и российского народов. Порошенко считает это верным ходом, чтобы удержать свою власть от внешнего давления. Внутри страны власть удерживается силой и ситуацией тлеющей войны на юго-восточном направлении. Любое инакомыслие, в том числе протест против неонацистских выходок по всей стране, пресекается под предлогом «войны в Донбассе», которая идет для Донбасса и никак не затрагивает жизнь всей Украины», — пояснил Игорь Рябов.
Для поддержания тонуса, заметил эксперт, Киев производит и постоянные решения по статусу этой войны — вот на днях отменил режим «АТО» и ввел новый режим, военной операции. Киевские власти рассказывают, как будут освобождать Донбасс и Крым, пугают мир все более и более неадекватными планами.
«Все это только для того, чтобы продлить свое пребывание у власти. Потому что потеря власти для Порошенко, Турчинова и всей остальной кампании грозит печальными для них последствиями: слишком велики их преступления перед мирными жителями Донбасса, перед жителями Одессы, перед многими схваченными СБУ пророссийски настроенными политиками по всей Украине. Так что, конечно, Киев будет подхватывать любой пас Запада, чтобы произвести очередную антироссийскую глупость. Они ведь и Асада бомбить собирались, и вот теперь повторяют мантру Бориса Джонсона о «химической атаке в центре Европы». Сколько все это продлится? Не думаю что долго, а то, что конец этого режима и последствия, которых так опасается Порошенко для себя лично, неизбежны — это очевидно», — резюмировал Игорь Рябов.