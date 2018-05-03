Киев подхватит любой пас Запада: эксперт оценил введение Украиной санкций против РФ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против российских граждан и компаний, а также продлил действие ограничительных мер, которые были введены ранее. Санкции аналогичны тем, что ввели США. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы — Россией в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма», — заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания СНБО в среду.

В режиме антироссийской пропаганды

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что режим Порошенко живет антироссийской пропагандой и каждый день производит какой-нибудь информационный повод поговорить про свою неадекватность. Сейчас Порошенко вообразил Украину новым американским штатом и, как верный пес Вашингтона, имитирует жесты своего хозяина.

«Понятно, что смысла в санкциях Украины против России нет, но в Вашингтоне должны знать, что Порошенко верно служит своему хозяину. Вся внешнеполитическая стратегия Киева сегодня заключается в обезьянничании в сторону России, в демонстрации курса на разрыв исторических связей украинского и российского народов. Порошенко считает это верным ходом, чтобы удержать свою власть от внешнего давления. Внутри страны власть удерживается силой и ситуацией тлеющей войны на юго-восточном направлении. Любое инакомыслие, в том числе протест против неонацистских выходок по всей стране, пресекается под предлогом «войны в Донбассе», которая идет для Донбасса и никак не затрагивает жизнь всей Украины», — пояснил Игорь Рябов.

Для поддержания тонуса, заметил эксперт, Киев производит и постоянные решения по статусу этой войны — вот на днях отменил режим «АТО» и ввел новый режим, военной операции. Киевские власти рассказывают, как будут освобождать Донбасс и Крым, пугают мир все более и более неадекватными планами.