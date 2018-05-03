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Трамп рассказал о скорой встрече с лидером КНР Си Цзиньпином
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    Трамп рассказал о скорой встрече с лидером КНР Си Цзиньпином

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    Трамп рассказал о скорой встрече с лидером КНР Си Цзиньпином

    Вашингтон, 3 мая. Президент США Дональд Трамп рассказал в социальных сетях о прибытии в Китай американской делегации для проведения торговых переговоров. Об этом он написал в своем Twitter.

    По словам американского лидера, «замечательная финансовая команда» уже в Китае. Он уточнил, что члены делегации пытаются договориться о равных условиях в области торговли. Трамп добавил, что с нетерпением ждет встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в ближайшее время.

    Как пишет «Газета.ru», Трамп подчеркнул, что у США и Китая «всегда будут хорошие отношения». Напомним, ранее Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». В ответ Пекин ввел пошлины в отношении 128 импортируемых из США товаров.

     

    Автор: Анна Иванова
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