Nikola Motor потребовала от Tesla 2 млрд долларов за плагиат

Москва, 3 мая. Более двух миллиардов долларов требует от Tesla американский стартап Nikola Motor, обвинивший компанию в плагиате.

Соответствующий иск Nikola Motor был направлен в суд штата Аризона. Конфликт возник вокруг электромобиля Semi, в котором Nikola Motor нашел сходства с собственной разработкой, представленной в мае 2016 года, передает MarketWatch.

Представители стартапа считают, что нарушение Tesla патентов Nikola Motor нанесет ущерб возможностям компании по привлечению инвесторов.

Как уточняет «Подмосковье 360», свой грузовик с электроприводом Semi Tesla представила в ноябре прошлого года. Автомобиль сможет транспортировать грузы весом до 36 тонн и проезжать без подзарядки до 800 километров. Массовое производство Semi должно начаться не раньше 2019 года.