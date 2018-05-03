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Nikola Motor потребовала от Tesla 2 млрд долларов за плагиат
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    Nikola Motor потребовала от Tesla 2 млрд долларов за плагиат

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    Nikola Motor потребовала от Tesla 2 млрд долларов за плагиат

    Москва, 3 мая. Более двух миллиардов долларов требует от Tesla американский стартап Nikola Motor, обвинивший компанию в плагиате.

    Соответствующий иск Nikola Motor был направлен в суд штата Аризона. Конфликт возник вокруг электромобиля Semi, в котором Nikola Motor нашел сходства с собственной разработкой, представленной в мае 2016 года, передает MarketWatch.

    Представители стартапа считают, что нарушение Tesla патентов Nikola Motor нанесет ущерб возможностям компании по привлечению инвесторов.

    Как уточняет «Подмосковье 360», свой грузовик с электроприводом Semi Tesla представила в ноябре прошлого года. Автомобиль сможет транспортировать грузы весом до 36 тонн и проезжать без подзарядки до 800 километров. Массовое производство Semi должно начаться не раньше 2019 года.

    Автор: Василий Котов
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