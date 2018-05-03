Пентагон запретил продажу смартфонов китайского производства на американских военных базах

Вашингтон, 3 мая. Пентагон распорядился прекратить продажи смартфонов китайских производителей Huawei и ZTE на территории военных баз Соединенных Штатов Америки по всему миру.

Как пишет The Wall Street Journal, военные эксперты считают, что устройства могут угрожать интересам американской армии. Как уточнил представитель Пентагона Дэйв Истберн, устройства Huawei и ZTE могут быть опасны для личного состава, операций министерства. Он добавил, что было бы нецелесообразно продолжать их продажу.

Как пишет «Газета.ru», он добавил, что в 2017 году на территории американских баз продали около 2,4 тысяч смартфонов.