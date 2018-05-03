Меню
Политика
Пентагон запретил продажу смартфонов китайского производства на американских военных базах
Политика
Пентагон запретил продажу смартфонов китайского производства на американских военных базах
Следующая новость
Загрузка...

    Пентагон запретил продажу смартфонов китайского производства на американских военных базах

    58

    Пентагон запретил продажу смартфонов китайского производства на американских военных базах

    Вашингтон, 3 мая. Пентагон распорядился прекратить продажи смартфонов китайских производителей Huawei и ZTE на территории военных баз Соединенных Штатов Америки по всему миру.

    Как пишет The Wall Street Journal, военные эксперты считают, что устройства могут угрожать интересам американской армии. Как уточнил представитель Пентагона Дэйв Истберн, устройства Huawei и ZTE могут быть опасны для личного состава, операций министерства. Он добавил, что было бы нецелесообразно продолжать их продажу.

    Как пишет «Газета.ru», он добавил, что в 2017 году на территории американских баз продали около 2,4 тысяч смартфонов.

    Пентагон запретил продажу смартфонов китайского производства на американских военных базах

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.