Акции в поддержку жителей Одессы в годовщину трагедии 2 мая 2014 года прошли в США

Вашингтон, 3 мая. Акции в поддержку жителей Одессы с требованием защитить их от атак неонацистов прошли в семи городах Соединенных Штатов в минувшую среду, в четвертую годовщину трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом в четверг рассказал координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» от организации «Объединенная национальная антивоенная коалиция» Фил Вайлейто.

По его словам, мероприятия прошли во всех городах, где были запланированы: в Вашингтоне, Нью-Йорке и Олбани, Сан-Франциско, Миннеаполисе, Блэксберге и Ричмонде, передает ТАСС.

Он уточнил, что в Сан-Франциско участники акции пришли к зданию генерального консульства Украины, а в Вашингтоне — к украинскому посольству.

Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора»1 (группировка запрещена в России) и так называемой самообороны Майдана атаковали на Куликовом поле активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Мирные сторонники федерализации укрылись от радикалов в Доме профсоюзов, однако националисты окружили его и подожгли. Оказавшиеся в ловушке люди, пытаясь спастись, выпрыгивая из окон.

В результате трагедии погибли 48 человек, более 240 получили ранения. Украинские власти признали виновниками беспорядков 22 человека, арестовав только сторонников «антимайдана».

1 Организация запрещена на территории РФ.