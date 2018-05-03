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Около 30 человек пострадали при взрыве в Лондоне – СМИ
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    Около 30 человек пострадали при взрыве в Лондоне – СМИ

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    Около 30 человек пострадали при взрыве в Лондоне – СМИ

    Лондон, 3 мая. Около 30 человек пострадали при взрыве на севере Лондона, сообщает в среду британское издание Daily Express.

    По данным газеты, взрыв произошел в районе Стэмфод Хилл, где в это время местные жители отмечали еврейский праздник Лаг ба-Омер. Как уточняется, десять человек были госпитализированы.

    В настоящее время на месте работают специалисты. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

    Ранее, как передавал канал «Подмосковье 360», взрыв прогремел в американском штате Коннектикут, где мужчина взял в заложники свою жену. В результате взрыва шесть полицейских пострадали.

    Автор: Василий Котов
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