Около 30 человек пострадали при взрыве в Лондоне – СМИ

Лондон, 3 мая. Около 30 человек пострадали при взрыве на севере Лондона, сообщает в среду британское издание Daily Express.

По данным газеты, взрыв произошел в районе Стэмфод Хилл, где в это время местные жители отмечали еврейский праздник Лаг ба-Омер. Как уточняется, десять человек были госпитализированы.

В настоящее время на месте работают специалисты. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Ранее, как передавал канал «Подмосковье 360», взрыв прогремел в американском штате Коннектикут, где мужчина взял в заложники свою жену. В результате взрыва шесть полицейских пострадали.