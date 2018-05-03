В Китае двух граждан Мьянмы приговорили к казни за убийство полицейского

Пекин, 3 мая. Два гражданина Мьянмы были приговорены к смертной казни в китайской юго-западной провинции Юньнань за перевозку наркотиков и убийство полицейского. Об этом говорится в сообщении народного суда средней ступени Сишуанбаньна-Дайского автономного округа. Отмечается, что один из нарушителей приговорен к высшей мере наказания за контрабанду и распространение наркотических веществ. Он также был признан виновным в умышленном убийстве сотрудника полиции 4 ноября 2016 года в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе.

Второго злоумышленника приговорили к смертной казни за перевозку и сбыт наркотиков. Кроме этого, суд также вынес решение по делу еще двух сообщников мужчин. Один из них будет отбывать пожизненное заключение, второй получил 15 лет тюрьмы. Как добавили в суде, трое осужденных смогли сбежать в Мьянму, однако позже были найдены.