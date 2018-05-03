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Шесть человек пострадали в Коннектикуте после взрыва в доме с заложницей
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    Шесть человек пострадали в Коннектикуте после взрыва в доме с заложницей

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    Шесть человек пострадали в Коннектикуте после взрыва в доме с заложницей

    Вашингтон, 3 мая. При взрыве в жилом доме в американском штате Коннектикут пострадали шесть человек. Как передает телеканал CBS, в инциденте пострадали двое полицейских. Ранее сообщалось о четырех травмированных.

    Взрыв прогремел в ночь на 3 мая в городе Норт-Хейвен. По данным полиции, местный житель взял в заложники свою жену. Правоохранительные органы организовали переговоры с нарушителем. Внезапно в сарае прогремел мощный взрыв с последующим возгоранием.

    По предварительным данным, злоумышленник все еще находится в здании. Возгорание удалось потушить, пострадавшие были госпитализированы.

    Как пишет «Газета.ru», взрыв ранил шестерых полицейских в ходе операции в США. 

    Шесть человек пострадали в Коннектикуте после взрыва в доме с заложницей

    Автор: Анна Иванова
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