Шесть человек пострадали в Коннектикуте после взрыва в доме с заложницей

Вашингтон, 3 мая. При взрыве в жилом доме в американском штате Коннектикут пострадали шесть человек. Как передает телеканал CBS, в инциденте пострадали двое полицейских. Ранее сообщалось о четырех травмированных.

Взрыв прогремел в ночь на 3 мая в городе Норт-Хейвен. По данным полиции, местный житель взял в заложники свою жену. Правоохранительные органы организовали переговоры с нарушителем. Внезапно в сарае прогремел мощный взрыв с последующим возгоранием.

По предварительным данным, злоумышленник все еще находится в здании. Возгорание удалось потушить, пострадавшие были госпитализированы.

Как пишет «Газета.ru», взрыв ранил шестерых полицейских в ходе операции в США.