Сирия: Израиль использовал американские ракеты при ударе в Хаме и Алеппо

Москва, 3 мая. При ударе по сирийским военным объектам в провинциях Хама и Алеппо израильская армия использовала американские ракеты, передает Al-Masdar News.

Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, при авиаударе по складам боеприпасов в северной Сирии были убиты 26 военных, большая часть из которых, предположительно, являются иранцами, однако ответственность за удар не взяла ни одна страна.

При этом, по информации онлайн-издания Zaman al-Wasl, военные источники сообщали, что выпущенные ракеты были произведены в США. Уточняется, что такие же ракеты использовались в предыдущей атаке Израиля против САР.

Израильские силы обороны комментировать причастность Тель-Авива к ударам по объектам в сирийских Хаме и Алеппо отказались.

Напомним, в ночь с 29 на 30 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам сирийских правительственных войск, в частности, по базе 47-й бригады САА в районе города Хама, по позициям иранских прокси в населенном пункте Сальхаб, а также по военному аэродрому Найраба рядом с международным аэропортом Алеппо. Ранее эксперт объяснил ФАН, почему США все больше вовлекают в сирийский конфликт Израиль.