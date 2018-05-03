Команды РФПЛ и ФНЛ хотят провести стыковые матчи на стадионах ЧМ-2018

Москва, 3 мая. За два тура до финиша сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) ряд клубов поставили вопрос о возможности проведения решающих для себя матчей на новых многотысячных стадионах, недавно введенных в эксплуатацию к первенству мира 2018 года.

В стыковых поединках смогут сыграть три команды, уже играющие на новых аренах, речь идет о «Ростове», а также самарских «Крыльях Советов» и калининградской «Балтике».

Команда Валерия Карпина все еще находится в зоне риска, разместившись на 13-14 строчке турнирной таблицы, поэтому ростовчане в стыках могут встретиться с указанными коллективами, пишут «Известия».

Впрочем, согласно требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) арены, задействованные на мундиале-2018, должны перейти в распоряжение организации ровно за месяц до начала старта — 15 мая.

В пресс-службе Оргкомитета «Россия — 2018» отметили, что качество газона футбольного поля является ключевым приоритетом при организации матчей ЧМ-2018.

«Чтобы обеспечить необходимые условия для подготовки надлежащего состояния газона, использование футбольных полей на стадионах чемпионата мира не допускается в течение месяца до первых матчей турнира», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.