Более 10 тыс. россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей

Москва, 3 мая. Более 10 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей с 15 марта 2018 года. Об этом говорят данные Роспотребнадзора. Согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, с 15 марта 2018 года специалисты вели еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами. Всего с 15 марта по поводу присасывания клещей в лечебные учреждения обратились 10 тысяч человек. Это на 1,3 тысячи раза меньше прошлогоднего показателя.

Ранее «Газета.ru» писала, что почти 1,6 тысячи россиян обратились к врачам с укусами клещей.