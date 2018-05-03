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Более 10 тыс. россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей
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    Более 10 тыс. россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей

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    Более 10 тыс. россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей

    Москва, 3 мая. Более 10 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей с 15 марта 2018 года. Об этом говорят данные Роспотребнадзора. Согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, с 15 марта 2018 года специалисты вели еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами. Всего с 15 марта по поводу присасывания клещей в лечебные учреждения обратились 10 тысяч человек. Это на 1,3 тысячи раза меньше прошлогоднего показателя.

    Ранее «Газета.ru» писала, что почти 1,6 тысячи россиян обратились к врачам с укусами клещей.

    Более 10 тыс. россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей

    Автор: Анна Иванова
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