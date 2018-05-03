Tesla понесла рекордные убытки за квартал 2018 года

Нью-Йорк, 3 мая. Производитель электрокаров Tesla по результатам первого квартала нынешнего года понес рекордные убытки. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Tesla burned through cash at a high rate last quarter, but it still expects to meet production targets for its Model 3 https://t.co/eqH4PX9Oek — The Wall Street Journal (@WSJ) May 2, 2018

Согласно данным газеты, фирма фиксирует финансовые потери пятый квартал кряду, но на этот раз Tesla потеряла порядка 710 миллионов долларов. При этом эксперты прогнозировали, что производитель электромобилей сообщит о более высоком ущербе.

Как отметил идейный вдохновитель и исполнительный директор Tesla Илон Маск, компания сможет выпускать по пять тысяч транспортных средств Model 3 в неделю. Однако аналитики полагают, что такие темпы и планы по уменьшению трат помогут Tesla получить доход в третьем и четвертом квартале, передает телеканал «360».

Напомним, Tesla начала сборку Model 3 в июле прошлого года. Стоимость автомобиля стартует от 35 тысяч долларов.