Обновленный Hyundai Solaris вывели на корейский рынок

Сеул, 3 мая. Корейцы вывели на внутренний рынок седан и хэтчбек Hyundai Accent предыдущего поколения в обновленной версии, известную российским потребителям как Solaris. Как пишут местные СМИ, Hyundai Accent на корейском рынке появился в формате седана и хэтчбека.

Он получил новый цвет кузова под названием Galactic Grey. Как отмечают эксперты, у машины есть опциональные колесные диски с новым дизайном размером 16 дюймов. Базовая версия машины включает кресла с отделкой из кожзаменителя, аудиосистему с USB и Bluetooth, которые управляются кнопками на руле.

Автомобиль также оснастили шестью эйрбэгами, кондиционером. Силовая линейка Hyundai Accent 2018 в Южной Корее не изменилась.