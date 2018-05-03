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Обновленный Hyundai Solaris вывели на корейский рынок
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    Обновленный Hyundai Solaris вывели на корейский рынок

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    Обновленный Hyundai Solaris вывели на корейский рынок

    Сеул, 3 мая. Корейцы вывели на внутренний рынок седан и хэтчбек Hyundai Accent предыдущего поколения в обновленной версии, известную российским потребителям как Solaris. Как пишут местные СМИ, Hyundai Accent на корейском рынке появился в формате седана и хэтчбека.

    Он получил новый цвет кузова под названием Galactic Grey. Как отмечают эксперты, у машины есть опциональные колесные диски с новым дизайном размером 16 дюймов. Базовая версия машины включает кресла с отделкой из кожзаменителя, аудиосистему с USB и Bluetooth, которые управляются кнопками на руле.

    Обновленный Hyundai Solaris вывели на корейский рынок

    Автомобиль также оснастили шестью эйрбэгами, кондиционером. Силовая линейка Hyundai Accent 2018 в Южной Корее не изменилась.

    Обновленный Hyundai Solaris вывели на корейский рынок

    Автор: Анна Иванова
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