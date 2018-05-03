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Telegram отказался от публичного раунда ICO
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    Telegram отказался от публичного раунда ICO

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    Telegram отказался от публичного раунда ICO

    Москва, 3 мая. Мессенджер Telegram, основанный братьями Павлом и Николаем Дуровыми, отказался от публичного раунда первичного размещения токенов (ICO). Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, компания за два закрытых раунда в феврале и марте 2018 года привлекла 1,7 миллиарда долларов от менее чем 200 инвесторов. При этом, по данным источника, в фирме считают, что компания собрала достаточно средств, чтобы отказаться от публичной продажи токенов.

    Эксперты также предположили, что причиной этому могло стать изменившееся законодательство. Как пишет «Газета.ru», средства мессенджер готов направить на создание платформы Telegram Open Network на базе блокчейна.

    Telegram отказался от публичного раунда ICO

    Автор: Анна Иванова
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