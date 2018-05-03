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Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 110 снарядов
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    Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 110 снарядов

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    Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 110 снарядов

    Луганск, 3 мая. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    Отмечается, что украинские военные использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

    Обстрелы были зафиксированы около населенных пунктов Лозовое, Калиново, Калиновка. Всего бойцы ВСУ выпустили 110 снарядов.

    Напомним, с 30 марта в Донбассе действует новый режим прекращения огня, названный «пасхальным перемирием».

    Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 110 снарядов

    Автор: Анна Иванова
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