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3 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Инаугурация президента России пройдет в новом формате
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    3 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Инаугурация президента России пройдет в новом формате

    ВКС России уничтожили подземную базу боевиков. В Саванне разбился военно-транспортный самолет США. Посол России в Лондоне отказался от встречи с британской стороной, назначенной на 9 мая. Инаугурация президента России пройдет в новом формате.
    8:33 3 Мая 2018
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    ВКС России уничтожили подземную военную базу боевиков

    3 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Инаугурация президента России пройдет в новом формате

    Воздушно-космические силы России уничтожили подземную военную базу исламистов на севере Хамы. Сейчас наши летчики обеспечивают правительственным войскам Сирии прикрытие на юге Дамаска. А уже в эту субботу начнется вывоз исламистов из Хомса в Идлиб. Напомним, соглашение о капитуляции было достигнуто силами российского Центра по примирению враждующих сторон. Кроме того, ведутся работы по зачистке и восстановлению уже освобожденных территорий арабской республики. Как сообщают специалисты Центра, разминирование одной только Думы займет не менее трех месяцев. Добавим, многие взрывные устройства, найденные в этом городе, были произведены в странах Североатлантического альянса.

    В Саванне разбился военно-транспортный самолет США

    3 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Инаугурация президента России пройдет в новом формате

    Девять человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета в США. Борт С-130 рухнул на автомагистраль в городе Саванна (штат Джорджия). Удачным стечением обстоятельств в этой трагедии можно назвать отсутствие автомобилей на проезжей части в момент катастрофы, что позволило избежать больших жертв. Местные власти назвали это чудом.

    Посол России в Лондоне отказался от встречи с британской стороной, назначенной на 9 мая

    3 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Инаугурация президента России пройдет в новом формате

    Посольство нашей страны в Лондоне отказалось от встречи с коллегами. По данным СМИ руководитель британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант пригласил российского посла Александра Яковенко встретиться в среду 9 мая. На что представитель дипмиссии ответил вежливым отказом.
    «9 мая мы празднуем День Победы и приглашаем вас присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу», — написал российский дипломат на официальной странице посольства в Twitter.

    Инаугурация президента России пройдет в новом формате

    3 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Инаугурация президента России пройдет в новом формате

    Церемония вступления в должность избранного российского лидера Владимира Путина в этот раз может пройти по другой программе. Ранее традиционно совершался проезд президентского кортежа по улицам столицы. Глава государства приезжал в Кремль на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта Федеральной службы охраны. Этот пункт, возможно, будет исключен. Впрочем, программа еще не утверждена окончательно. Напомним, инаугурация состоится 7 мая.
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