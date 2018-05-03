3 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Инаугурация президента России пройдет в новом формате

ВКС России уничтожили подземную военную базу боевиков Воздушно-космические силы России уничтожили подземную военную базу исламистов на севере Хамы. Сейчас наши летчики обеспечивают правительственным войскам Сирии прикрытие на юге Дамаска. А уже в эту субботу начнется вывоз исламистов из Хомса в Идлиб. Напомним, соглашение о капитуляции было достигнуто силами российского Центра по примирению враждующих сторон. Кроме того, ведутся работы по зачистке и восстановлению уже освобожденных территорий арабской республики. Как сообщают специалисты Центра, разминирование одной только Думы займет не менее трех месяцев. Добавим, многие взрывные устройства, найденные в этом городе, были произведены в странах Североатлантического альянса.

В Саванне разбился военно-транспортный самолет США Девять человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета в США. Борт С-130 рухнул на автомагистраль в городе Саванна (штат Джорджия). Удачным стечением обстоятельств в этой трагедии можно назвать отсутствие автомобилей на проезжей части в момент катастрофы, что позволило избежать больших жертв. Местные власти назвали это чудом.

Посол России в Лондоне отказался от встречи с британской стороной, назначенной на 9 мая Посольство нашей страны в Лондоне отказалось от встречи с коллегами. По данным СМИ руководитель британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант пригласил российского посла Александра Яковенко встретиться в среду 9 мая. На что представитель дипмиссии ответил вежливым отказом. «9 мая мы празднуем День Победы и приглашаем вас присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу», — написал российский дипломат на официальной странице посольства в Twitter.