Американский журналист снимет байопик о приходе Трампа к власти

Вашингтон, 3 мая. Американский корреспондент Габриел Шерман объявил о старте работы над сценарием к документальному фильму о главе Белого дома Дональде Трампе. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

The film will focus on Trump's rise to power https://t.co/p0YKU4PfyE — Hollywood Reporter (@THR) May 2, 2018

По данным издания, байопик под названием «Ученик» (Apprentice) — отсылка к названию реалити-шоу с участием миллиардера — сфокусируется на пути республиканца к президентскому креслу, пишет АиФ.

По словам Шермана, он писал о Трампе в течение 15 лет.

«Я давно очарован историей происхождения молодого бизнесмена, который оказался в суровом мире Нью-Йорка 70-х и 80-х годов. Этот период довольном много рассказывает о человеке, которые ныне занимает Овальный кабинет», — сообщил Шерман.

Журналист также известен своей книгой The Loudest Voice in the Room об основателе телеканала Fox News Роджере Аайлсе, пишет «ФедералПресс».

Напомним, в январе 2018 года книга о Трампе «Огонь и ярость» заняла первое место в рейтинге продаж Amazon.