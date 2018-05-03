Меню
Весь мир
Американский журналист снимет байопик о приходе Трампа к власти
Весь мир
Nikola Motor потребовала от Tesla 2 млрд долларов за плагиат
Следующая новость
Загрузка...

    Американский журналист снимет байопик о приходе Трампа к власти

    54

    Американский журналист снимет байопик о приходе Трампа к власти

    Вашингтон, 3 мая. Американский корреспондент Габриел Шерман объявил о старте работы над сценарием к документальному фильму о главе Белого дома Дональде Трампе. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

    По данным издания, байопик под названием «Ученик» (Apprentice) — отсылка к названию реалити-шоу с участием миллиардера — сфокусируется на пути республиканца к президентскому креслу, пишет АиФ

    По словам Шермана, он писал о Трампе в течение 15 лет.

    «Я давно очарован историей происхождения молодого бизнесмена, который оказался в суровом мире Нью-Йорка 70-х и 80-х годов. Этот период довольном много рассказывает о человеке, которые ныне занимает Овальный кабинет», — сообщил Шерман.

    Журналист также известен своей книгой The Loudest Voice in the Room об основателе телеканала Fox News Роджере Аайлсе, пишет «ФедералПресс».

    Напомним, в январе 2018 года книга о Трампе «Огонь и ярость» заняла первое место в рейтинге продаж Amazon.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.