Китай развернул ЗРК на спорных островах в Южно-Китайском море — СМИ

Вашингтон, 3 мая. Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах, которые находятся на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море.

Как передает CNBC со ссылкой на свои источники, системы были развернуты китайскими военными в течение 30 дней на рифах Саби-риф, Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс.

Ранее СМИ писали, что Пекин разместил на двух из своих форпостов на спорных островах специальное оборудование, способное создавать помехи.

Как уточнили эксперты Пентагона, такие действия только обострят недоверие между сторонами, предъявляющими свои права на спорные территории.