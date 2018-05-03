Хабенский о «Собиборе»: Эмоций в фильме достаточно, чтобы человек задумался

Москва, 3 мая. Народный артист России, режиссер фильма «Собибор» Константин Хабенский рассказал о своей картине.

Ранее в прокат вышел фильм «Собибор», который основан на реальной истории заключенных нацистского лагеря смерти «Собибор». Им удалось поднять восстание и сбежать. Главную роль в картине – роль советского офицера Александра Печерского – играет Константин Хабенский. По словам актера, пришлось отказаться от идеи сделать картину «жесткой».

Как пишет газета «Известия», Хабенский отметил, что «нельзя перегибать, иначе придется увозить людей из кинозала на скорой помощи». Режиссер «Собибора» добавил, что эмоций в фильме достаточно для того, чтобы человек задумался, почувствовал и захотел узнать об этом больше.