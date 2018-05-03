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Страну превратили в шапито: Азаров рассказал, как Украина на один день «стала» Швейцарией
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    Страну превратили в шапито: Азаров рассказал, как Украина на один день «стала» Швейцарией

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    Страну превратили в шапито: Азаров рассказал, как Украина на один день «стала» Швейцарией

    Москва, 3 мая. Исходя из того, по какой цене киевское руководство в прошлом месяце закупало газ на европейском рынке, Украина превратилась в Швейцарию, правда, на один день. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал четвертый премьер-министр Украины Николай Азаров.

    Бывший премьер Украины отметил, что «даже богатая Швейцария не могла себе позволить закупать газ по цене 1325 долларов за 1 тысячу кубометров».

    «Хотелось бы спросить, а где же был заготовленный в подземных газохранилищах газ? Или его не было? Тогда как же хунта готовилась к зиме? Рассчитывала на теплую зиму? А как же с независимостью от российского газа?» — иронизирует Азаров.

    Он подчеркнул, что все говорит об очередной «брехне и безответственности» киевского руководства.

    «Весь мир над этими клоунами смеется. Вот только украинскому народу не до смеха. Страну превратили в цирк-шапито», — считает он.

    Ранее суд Европейского союза отклонил требование украинского «Нафтогаза» запретить «Газпрому» увеличивать доступ к Opal.

    Автор: Дана Балан
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