В ДНР рассказали, как Киев затягивает обмен пленными

Донецк, 3 мая. Власти ДНР требуют возвращения 288 жителей Донбасса, находящихся в заключении на Украине, однако Киев затягивает процесс обмена пленными. Как пишет газета «Известия», со ссылкой на слова председателя народного совета ДНР Дениса Пушилина, ДНР требует от Украины включить в список для обмена 288 жителей Донбасса, которые удерживаются Киевом. При этом Киев подтверждает наличие лишь 80 пленных.

Как уточнил Пушилин, вопрос обмена пленными станет одним из основных на заседании Минской группы, которое пройдет 4 мая. В ДНР также добавили, что несмотря на заявления Украины о готовности приступить к новому этапу обмена пленными с Донбассом, за четыре месяца процесс почти не сдвинулся с места. Напомним, последний масштабный обмен прошел в конце декабря 2017 года.