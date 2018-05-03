Пусть освещают дистанционно: российских журналистов не пустят на финал ЛЧ в Киев

Киев, 3 мая. Представители российских СМИ, которые посетили Крым после мартовских событий 2014 года, не будут допущены на финал престижнейшего футбольного клубного турнира — Лиги чемпионов в украинской столице. Санкции могут затронуть журналистов из РФ, побывавших на территории ДНР и ЛНР.

По словам источника в украинских дипломатических кругах, ограничение главным образом коснется тех лиц, которые посетили Крым через закрытые пункты пропуска.

«Эти люди нарушили украинское законодательство и не смогут освещать спортивное мероприятие из Киева, даже если у них будет аккредитация. Ограничения будут распространяться и на журналистов, которые побывали в непризнанных республиках», — рассказал собеседник.

Отмечается, что в украинской Раде данную информацию подтвердили.

Депутат Рады Александр Марченко и вовсе склоняется к тому, чтобы запретить всем российским журналистам приезжать в Киев на финал футбольного турнира, пишут «Известия».

«Такое событие, как финал Лиги чемпионов, пусть они освещают дистанционно — как это было в 2017 году, когда мы принимали «Евровидение». Украинцам также стоит бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в России в 2018 году», — заявил он.

Напомним, финал Лиги чемпионов-2017/18 пройдет на киевском стадионе «Олимпийский» 26 мая. В финальной схватке сойдутся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».