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В Instagram и WhatsApp появятся групповые видеозвонки
Технологии
В Instagram и WhatsApp появятся групповые видеозвонки
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    В Instagram и WhatsApp появятся групповые видеозвонки

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    В Instagram и WhatsApp появятся групповые видеозвонки

    Москва, 3 мая. Основатель Facebook Марк Цукерберг анонсировал запуск групповых видеозвонков в социальной сети Instagram и мессенджере WhatsApp. Как пишет The Next Web, Цукерберг рассказал об этом в ходе конференции для разработчиков F8. Отмечается, что часть пользователей Instagram, которых внесли в тестовую группу, уже могут общаться по видеосвязи.

    При этом основным пользователям функция ,доступна через несколько недель. Как пишут СМИ, в групповых видеозвонках смогут участвовать до четырех человек. Цукерберг добавил, что пользователи WhatsApp потратили на личные звонки около двух миллиардов минут. В связи с этим было принято решение ввести функцию групповых звонков.

    В Instagram и WhatsApp появятся групповые видеозвонки

    Автор: Анна Иванова
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