В Instagram и WhatsApp появятся групповые видеозвонки

Москва, 3 мая. Основатель Facebook Марк Цукерберг анонсировал запуск групповых видеозвонков в социальной сети Instagram и мессенджере WhatsApp. Как пишет The Next Web, Цукерберг рассказал об этом в ходе конференции для разработчиков F8. Отмечается, что часть пользователей Instagram, которых внесли в тестовую группу, уже могут общаться по видеосвязи.

При этом основным пользователям функция ,доступна через несколько недель. Как пишут СМИ, в групповых видеозвонках смогут участвовать до четырех человек. Цукерберг добавил, что пользователи WhatsApp потратили на личные звонки около двух миллиардов минут. В связи с этим было принято решение ввести функцию групповых звонков.