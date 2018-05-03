Эксперты составили топ самых популярных марок для такси в России

Москва, 03 мая. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили топ-10 самых популярных марок для такси в России.

Итак, уверенное первое место своеобразного рейтинга занимает Volkswagen, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема. Проще говоря, каждая пятая покупаемая в РФ машина для работы в такси – от этого немецкого производителя.

Второе место в этом рейтинге популярных марок для такси в России — у Skoda (17,9%), а замыкает «тройку» — Hyundai (15,2%). Кроме того, в топ-10 попали KIA, Renault, Ford, Nissan, Toyota, Mercedes-Benz и LADA.

Всего же в прошлом году юридическими лицами в России было приобретено порядка 29 тысяч легковых автомобилей для услуг такси и аренды.