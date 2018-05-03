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Эксперты составили топ самых популярных марок для такси в России
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    Эксперты составили топ самых популярных марок для такси в России

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    Эксперты составили топ самых популярных марок для такси в России

    Москва, 03 мая. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили топ-10 самых популярных марок для такси в России.

    Итак, уверенное первое место своеобразного рейтинга занимает Volkswagen, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема. Проще говоря, каждая пятая покупаемая в РФ машина для работы в такси – от этого немецкого производителя.

    Второе место в этом рейтинге популярных марок для такси в России — у Skoda (17,9%), а замыкает «тройку» — Hyundai (15,2%). Кроме того, в топ-10 попали KIA, Renault, Ford, Nissan, Toyota, Mercedes-Benz и LADA.

    Всего же в прошлом году юридическими лицами в России было приобретено порядка 29 тысяч легковых автомобилей для услуг такси и аренды.

    Автор: Константин Терехов
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