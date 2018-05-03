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Смертельный удар по США: Кедми об экономических перспективах России на Востоке
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    Смертельный удар по США: Кедми об экономических перспективах России на Востоке

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    Смертельный удар по США: Кедми об экономических перспективах России на Востоке

    Москва, 03 мая. Израильский политолог Яков Кедми назвал экономические перспективы России на Востоке смертельным ударом по США.

    Размышления на тему эксперта опубликованы на страницах сетевого издания «БМ24». Как считает политолог, экономические перспективы нашей страны не только на Востоке, но и на Севере.

    «Более 50% территории России было в зоне вечной мерзлоты, и эти климатические условия очень осложняли развитие страны. Сейчас это исчезает из-за потепления», — сказал Кедми.

    Второй момент, внимание на котором акцентировал эксперт – это Северный морской путь, благодаря которому Китай и Дальний Восток становятся ближе к Европе на 40% и дешевле.

    Также Яков Кедми заявил, что не стоит забывать о глобальном потеплении, благодаря которому облегчается разработка шлейфа Северного Ледовитого океана. При этом надо помнить, что четверть энергоносителей мира находятся на территории России.

    «Это смертельный удар по США, которые продолжают стремиться к тому, чтобы стать основным поставщиком энергоносителей в мире, вытеснив Россию с рынка. Они хотели прибрать к рукам Европу, но этот вопрос, по оценкам всех экономистов, будет выгоден именно России», — констатировал Кедми.

    Также израильский эксперт сказал, что экономическая война США и КНР опять-таки даст замечательные результаты в пользу России — это сильнейший удар по американской экономике.

    Автор: Константин Терехов
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