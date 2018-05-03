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При крушении военного самолета в США погибли девять человек
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    При крушении военного самолета в США погибли девять человек

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    При крушении военного самолета в США погибли девять человек

    Джорджия, 03 мая. При крушении военно-транспортного самолета С-130 в США погибли девять человек.

    Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на телеканал WSAV-TV. Таким образом получается, что все находившееся на борту воздушного судна девять человек погибли. Ранее речь шли о пяти жертвах авиакатастрофы.

    Как напоминает «Газета.ru», военно-транспортный самолет рухнул на автомагистраль в американском городе Саванна. Местные власти назвала чудом отсутствие автомобилей на дороге на месте катастрофы.

    Автор: Константин Терехов
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