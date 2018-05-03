Ученые выяснили, когда люди смогут победить рак и старение

Вашингтон, 03 мая. Американские ученые в ходе очередных исследований выяснили, когда люди окончательно смогут победить рак и старение.

Как сообщают «Известия», генетики из Genome Project установили, что уже в течение ближайшего десятилетия можно будет рассчитывать на создание клеток, неуязвимых к раку, старению, радиации и вирусам.

К такому революционному выводу ученые пришли, проведя ряд опытов над клеткой бактерии кишечной палочки. Геном этой клетки был изменен 321 раз, после чего она стала невосприимчива к вирусам.

«Перепрограммирование каждого белка в человеческом гене, например, потребует 400 тысяч изменений», — рассказал профессор Гарвардской медицинской школы Джорд Черч порталу Stat.

Таким образом, уже через десять лет при перепрограммировании генов можно будет добиться того, чтобы люди перестали стареть, болеть раком и были невосприимчивы к холоду и радиации.