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Суд приговорил «приморских партизан» к срокам от 8 до 25 лет
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    Суд приговорил «приморских партизан» к срокам от 8 до 25 лет

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    Суд приговорил «приморских партизан» к срокам от 8 до 25 лет

    Владивосток, 03 мая. Суд в ходе третьего пересмотра дела так называемых «приморских партизан» назначил членам группировки наказание от 8 до 25 лет заключения.

    Как сообщают «Известия», максимальное наказание – по четверть века в колонии  строгого режима получили Александр Ковтун и Владимир Илютиков. Чуть меньший срок у Алексея Никитина (23,5 года) и Максима Кириллова (21,5 года). Владимир Ковтун приговорен к восьми годам.

    Как сообщает РИА Новости, родные жертв банды «приморских партизан» заявили, что новым приговором довольны. Защита осужденных, в свою очередь, пообещала его оспорить.

    Напомним, что убийство жителей Приморья произошло в сентябре 2009 года и стало одним из первых эпизодов в деле «приморских партизан». Весной следующего года члены банды совершили несколько краж и разбойных нападений.

    Автор: Константин Терехов
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