Преступная ложь: Азаров прокомментировал сообщения украинских СМИ о трагедии в Одессе

Москва, 03 мая. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал сообщения киевских СМИ о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

Мнение на тему экс-премьер опубликовал на своей странице в Facebook, озаглавив пост «Сплошная ложь киевских СМИ», процитировав в качества примера новость, вышедшую на «Канале 112».

«События в Одессе спровоцировали пророссийские боевики. Они напали на футбольных фанатов, при этом погибли 48 человек, более 200 получили ранения», — сообщило киевское СМИ.

«Но это же ложь и еще раз ложь. Гнусная ложь, противная, мерзкая и преступная ложь. Это — святотатство и надругательство над памятью погибших», — прокомментировал Николай Азаров.

Бывший председатель украинского правительства рекомендовал своим читателям посмотреть фильм израильских журналистов о том, что произошло четыре года назад в Одессе.

Как напоминает «Газета.ru», 02 мая 2014 года одесские активисты антимайдана оказались заперты в Доме профсоюзов. Жертвами пожара стали 48 человек, более 200 получили ожоги и ранения.