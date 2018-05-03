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Сирия: разминирование Думы займет до трех месяцев
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    Сирия: разминирование Думы займет до трех месяцев

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    Сирия: разминирование Думы займет до трех месяцев

    Дамаск (Сирия), 03 мая. Полное разминирование сирийского города Дума будет продолжаться в течение ближайших трех месяцев.

    Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам сообщили в Российском центре по примирению враждующих сторон. 

    «Сейчас идет активное разминирование города. На сегодняшний день сирийскими саперами найдено и обезврежено 1,2 тысячи мин, 1,5 тонны взрывчатки, 4 тысячи самодельных взрывных устройств», — уточнили российские военные.

    По словам представителя Центра, ежедневно саперы находят до 250 мин и самодельных взрывных устройств. Активную помощь в разминировании оказывает мирное население города.

    Добавим, что, как уточнили в  Российском центре по примирению сторон, найденные в Думе мины, судя по маркировке, были произведены в странах Североатлантического альянса.

    Автор: Константин Терехов
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