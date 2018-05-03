Меню
Весь мир
Cambridge Analytica после скандала с Facebook решила прекратить работу
Украина
Преступная ложь: Азаров прокомментировал сообщения украинских СМИ о трагедии в Одессе
Следующая новость
Загрузка...

    Cambridge Analytica после скандала с Facebook решила прекратить работу

    39

    Cambridge Analytica после скандала с Facebook решила прекратить работу

    Лондон, 03 мая. Британская аналитическая компания Cambridge Analytica после скандала с Facebook объявила о завершении работы и ликвидации предприятия.

    «Компания немедленно прекращает все операции, и руководство отделов подало заявку о поручении компании по банкротству Сrowe Сlark Whitehill LLP действовать в качестве независимого администратора Cambridge Analytica», — цитируют «Известия» пресс-службу компании.

    Напомним о том, что в марте текущего года стало известно, что в период последней президентской предвыборной кампании в США данные более 80 млн пользователей Facebook были переданы Cambridge Analytica.

    На основании полученных данных пользователей социальной сети специалисты оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.