Cambridge Analytica после скандала с Facebook решила прекратить работу

Лондон, 03 мая. Британская аналитическая компания Cambridge Analytica после скандала с Facebook объявила о завершении работы и ликвидации предприятия.

«Компания немедленно прекращает все операции, и руководство отделов подало заявку о поручении компании по банкротству Сrowe Сlark Whitehill LLP действовать в качестве независимого администратора Cambridge Analytica», — цитируют «Известия» пресс-службу компании.

Напомним о том, что в марте текущего года стало известно, что в период последней президентской предвыборной кампании в США данные более 80 млн пользователей Facebook были переданы Cambridge Analytica.

На основании полученных данных пользователей социальной сети специалисты оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.