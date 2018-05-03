Посольство РФ в Лондоне объяснило отказ от встречи с британской стороной

Лондон, 03 мая. В российском посольстве в Лондоне рассказали, почему ответили отказом о встрече с британской стороной.

Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на РИА Новости, руководитель британской межпартийной парламентской группы по РФ Крис Брайант пригласил российского посла в Великобритании Александра Яковенко встретиться в среду 9 мая.

Однако в нашем посольстве отклонили данное предложение, в свою очередь предложив обязательно провести встречу, но несколько в другое время.