Посольство РФ в Лондоне объяснило отказ от встречи с британской стороной
Лондон, 03 мая. В российском посольстве в Лондоне рассказали, почему ответили отказом о встрече с британской стороной.
Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на РИА Новости, руководитель британской межпартийной парламентской группы по РФ Крис Брайант пригласил российского посла в Великобритании Александра Яковенко встретиться в среду 9 мая.
Однако в нашем посольстве отклонили данное предложение, в свою очередь предложив обязательно провести встречу, но несколько в другое время.
«9 мая мы празднуем День Победы и приглашаем вас […] присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу […] в присутствии британских и российских ветеранов Второй мировой войны», — говорится в Twitter-аккаунте посольства РФ.