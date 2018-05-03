Меню
Весь мир
Посольство РФ в Лондоне объяснило отказ от встречи с британской стороной
Украина
Преступная ложь: Азаров прокомментировал сообщения украинских СМИ о трагедии в Одессе
Следующая новость
Загрузка...

    Посольство РФ в Лондоне объяснило отказ от встречи с британской стороной

    2270

    Посольство РФ в Лондоне объяснило отказ от встречи с британской стороной

    Лондон, 03 мая. В российском посольстве в Лондоне рассказали, почему ответили отказом о встрече с британской стороной.

    Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на РИА Новости, руководитель британской межпартийной парламентской группы по РФ Крис Брайант пригласил российского посла в Великобритании Александра Яковенко встретиться в среду 9 мая.

    Однако в нашем посольстве отклонили данное предложение, в свою очередь предложив обязательно провести встречу, но несколько в другое время.

    «9 мая мы празднуем День Победы и приглашаем вас […] присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу […] в присутствии британских и российских ветеранов Второй мировой войны», — говорится в Twitter-аккаунте посольства РФ.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.