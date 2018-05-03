Стали известны отличия инаугурации президента РФ 2018-го года от прошлых церемоний

Москва, 03 мая. Источник, знакомый с подготовкой церемонии инаугурации президента РФ, сообщил об изменениях в плане мероприятия.

Как сообщают РИА Новости, церемония вступления в должность Владимира Путина вполне возможно в этот раз обойдется без традиционного проезда президентского кортежа по улицам российской столицы.

Напомним, что на прошлых инаугурациях Путин приезжал в Кремль на церемонию на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Впрочем, по словам того же самого источника, окончательный сценарий церемонии вступления в должность президента РФ еще не утвержден.