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Стали известны отличия инаугурации президента РФ 2018-го года от прошлых церемоний
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    Стали известны отличия инаугурации президента РФ 2018-го года от прошлых церемоний

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    Стали известны отличия инаугурации президента РФ 2018-го года от прошлых церемоний

    Москва, 03 мая. Источник, знакомый с подготовкой церемонии инаугурации президента РФ, сообщил об изменениях в плане мероприятия.

    Как сообщают РИА Новости, церемония вступления в должность Владимира Путина вполне возможно в этот раз обойдется без традиционного проезда президентского кортежа по улицам российской столицы.

    Напомним, что на прошлых инаугурациях Путин приезжал в Кремль на церемонию на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта Федеральной службы охраны Российской Федерации.

    Впрочем, по словам того же самого источника, окончательный сценарий церемонии вступления в должность президента РФ еще не утвержден.

    Автор: Константин Терехов
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