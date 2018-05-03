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Сирия: ВКС РФ нанесли точечные авиаудары по складам боевиков на севере Хамы
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    Сирия: ВКС РФ нанесли точечные авиаудары по складам боевиков на севере Хамы

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    Сирия: ВКС РФ нанесли точечные авиаудары по складам боевиков на севере Хамы

    Дамаск (Сирия), 03 мая. Накануне вечером российские ВКС нанесли точечные авиаудары по складам боевиков на севере провинции Хама.

    Как сообщает агентство Al-Masdar News, цели, которые успешно поразили военные из России, находились в районах, которые контролируются террористами вблизи границы с провинцией Идлиб.

    Российские ВКС в основном сосредоточили свои авиаудары по складам боевиков в городах Кафр-Зита и Аль-Латамина, которые находятся под контролем незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам».

     

    Автор: Константин Терехов
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