Европа потеряет пятую часть российской нефти — СМИ

Москва, 03 мая. Нефтеперерабатывающие заводы Старого света стали получать меньше российской нефти.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные, опубликованные Bloomberg. Так, по данным издания, за первые пять месяцев текущего года Россия поставит на 19% меньше «черного золота», чем за тот же период года прошлого.

При этом, за январь-март 2018-го Москва нарастили поставки нефти Пекину на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как считают эксперты, восполнять нишу на европейском рынке будут страны Ближнего Востока, которые вынуждены уходить с азиатского рынка в связи с давлением поставщиков из России.