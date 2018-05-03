Обречена на банкротство: эксперт рассказал о будущем рыбной отрасли стран Балтии

Москва, 03 мая. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал о будущем рыбной отрасли стран Балтии.

Как пишет RT, будущее это весьма и весьма печально. Притом, все в руках руководителей прибалтийских государств – разворот от России на Запад поставил отрасль в очень неудобное положение.

«Было бы наивно полагать, что налогоплательщики (ЕС – ред.) станут поддерживать рыбную отрасль окраин Евросоюза и тем более укреплять ее. […] Россия — единственный рынок сбыта для этой продукции, при его отсутствии они обречены на банкротство и тихое увядание», — заявил эксперт.

Впрочем, далеко не все объясняется только геополитическими пристрастиями властей трех прибалтийских стран. Ведь российские производители полностью удовлетворяют спрос на те же шпроты.

«Много предприятий заработало на Дальнем Востоке, в Крыму, в Калининградской области, на Каспийском море. В России выпускается огромное количество шпрот, перекрывая необходимый спрос», — резюмировал Александр Савельев.

Как напоминает РИА Новости, в прошлом году убытки рыбоперерабатывающего предприятия Brvais vilnis удвоились и достигли 1,122 миллиона евро. Причиной, в частности, стали российские санкции.

