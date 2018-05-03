Россия возмущена молчанием США по поводу трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Вашингтон, 03 мая. В посольстве России в США возмущены молчанием Вашингтона по поводу трагедии, случившейся 02 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

«Возмущены тем, что администрация США обходит одесские события и фактическую «заморозку» их расследования Киевом молчаливым согласием», — цитирует РИА Новости официальный комментарий дипломатического ведомства.

В российском посольстве напомнили, что до сих пор, спустя четыре года после страшных событий расследование практически не ведется, никто из виновных в трагедии не понес наказание.

«Осуждению данной трагедии и подобным ей многочисленным преступлениям на Украине не нашлось места в недавнем докладе госдепа о ситуации с правами человека в мире», — говорится в заявлении.

Дипломаты считают, что все это показывает на то, что Вашингтон не желает составить объективную картину случившегося, а также не хочет влиять на Киев в плане правочеловеческой ситуации.

Как напоминают «Известия», 2 мая 2014 года в ходе уличных столкновений с националистами одесские активисты антимайдана оказались заперты в Доме профсоюзов. Жертвами пожара стали 48 человек, более 200 получили ожоги и ранения.