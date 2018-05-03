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Выдающаяся скрипачка Ванда Вилкомирская скончалась в Польше
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    Выдающаяся скрипачка Ванда Вилкомирская скончалась в Польше

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    Выдающаяся скрипачка Ванда Вилкомирская скончалась в Польше

    Варшава, 03 мая. В столице Польши на 90-м году жизни скончалась выдающаяся скрипачка Ванда Вилкомирская.

    Об этом сообщает «Газета.ru», со ссылкой на местные СМИ. Подробностей случившегося нет, однако по некоторым данным скрипачка умерла во вторник, 1 мая. О месте похорон издания также пока не сообщают.

    Добавим, что с 1959 по 1981 года Ванда Вилкомирская являлась солисткой Варшавской филармонии. Начиная с 1961 года скрипачка с гастролями побывала в более чем 50 странах.

    Автор: Константин Терехов
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