Выдающаяся скрипачка Ванда Вилкомирская скончалась в Польше

Варшава, 03 мая. В столице Польши на 90-м году жизни скончалась выдающаяся скрипачка Ванда Вилкомирская.

Об этом сообщает «Газета.ru», со ссылкой на местные СМИ. Подробностей случившегося нет, однако по некоторым данным скрипачка умерла во вторник, 1 мая. О месте похорон издания также пока не сообщают.

Добавим, что с 1959 по 1981 года Ванда Вилкомирская являлась солисткой Варшавской филармонии. Начиная с 1961 года скрипачка с гастролями побывала в более чем 50 странах.