«Cамолет, который ужасает НАТО»: NI рассказало о российском Су-27

Вашингтон, 3 мая. Американское издание National Interest опубликовало материал, посвященный советской и российской авиации. Самым лучшим самолетом был назван Су-27, как обладающий «внушительными возможностями».

Статья National Interest озаглавлена «Смертельный российский Су-27: самолет, который ужасает НАТО». Авторы статьи вспомнили такие легендарные самолеты, как Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29. Однако лучшим был назван Су-27. Издание отметило, что эта модель разрабатывалась с учетом возможностей американского истребителя F-15, поэтому С-27 не уступает ему в скорости и вооружении. Кроме того, отечественный самолет получил множество модификаций, сохранив универсальности. Журнал отметил, что Су-27 обладает внушительными возможностями.

В руках опытного пилота, пишет NI, данная машина может произвести ряд «ошеломительных маневров», которые могли видеть посетители авиашоу как в России, так и в Европе. Скорость Су-27 может достигать 2,35 Маха, а сама машина способна нести до восьми противовоздушных ракет или существенный арсенал бомб и ракет «воздух-земля».