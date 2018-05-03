Фильм «Собибор» Константина Хабенского выходит в прокат в России

Москва, 3 мая. В России выходит в прокат фильм «Собибор», являющийся режиссерским дебютом актера Константина Хабенского. Сюжет разворачивается вокруг восстания в нацистском лагере смерти «Собибор» в октябре 1943 года.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в годы Второй мировой войны. Лейтенанту Красной армии Александру Печерскому, захваченному в плен немцами и отправленному в концлагерь, за три недели удалось спланировать интернациональное восстание в лагере. Восстание началось 14 октября 1943 года и завершилось победой узников, которым удалось прорваться сквозь охранные ограждения.

«Я считаю, что наше кино рассчитано на зрителя, который умеет чувствовать, сопереживать и не боится проявления своих эмоций», — сказал Константин Хабенский на пресс-конференции.

Мировая премьера фильма прошла 23 апреля в Варшаве. Предпремьерный показ в России прошел в родном городе Александра Печерского Ростове-на Дону, пишет «Газета.ru». Кроме того, фильм будет демонстрироваться во Франции, Германии, Австрии, Японии, Венгрии.