«Рома» победила «Ливерпуль» в ответном матче, но не сумела пройти в финал Лиги чемпионов

Рим, 3 мая. Победой итальянской команды завершился матч между «Ромой» и английским «Ливерпулем». Римляне одержали победу со счетом 4:2, но по итогам обоих матчей в финал выходят англичане.

Игра прошла в Риме на стадионе «Олимпико». Матч судил словенский арбитр Дамир Скомина.

Счет был открыт гостями уже в первом тайме ударом Садио Мане, однако итальянцы быстро отыгрались благодаря автоголу, когда мяч неудачно отскочил в штрафной от Джеймса Милнера. До перерыва «Ливерпуль» забил еще один мяч – гол реализовал Жоржиньо Вейналдум.

Во втором тайме счет сравнял Эдин Джеко, а за несколько минут до финального свистка «Рома» вышла вперед благодаря Радже Наингголану. В ходе добавленного времени Наингголан успешно реализовал пенальти.

Так как первый матч завершился победой «Ливерпуля» со счетом 5:2, то в финал вышла английская команда, где она встретится с испанским «Реалом».