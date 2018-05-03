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Сирия: САА продолжает продвижение в Южном Дамаске, несмотря на сопротивление ИГ
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    Сирия: САА продолжает продвижение в Южном Дамаске, несмотря на сопротивление ИГ

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    Сирия: САА продолжает продвижение в Южном Дамаске, несмотря на сопротивление ИГ

    Тегеран, 3 мая. Сирийская армия (САА) продолжает продвижение в Южном Дамаске, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Об этом пишет агентство Fars News.

    По данным СМИ, сирийские войска выбили боевиков ИГ из ряда зданий в западной части населенного пункта Хаджар аль-Асвад. Воздушную поддержку САА оказывают ВКС РФ, наносящие точечные удары по позициям ИГ возле лагеря для беженцев «Ярмук».

    Также сообщает о продвижении сирийских войск в южной части провинции Дамаск. САА взяла штурмом позиции ИГ в районе аль-Аалаф возле Хаджар аль-Асвад. Правительственные силы взял под свой контроль ряд стратегических позиций. Тем временем, ВВС Сирии нанесли серию ударов по боевикам, нанеся им значительный урон.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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