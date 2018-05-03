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Сирия: САА сорвала попытку боевиков провезти контрабандой вооружение в Хомс
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    Сирия: САА сорвала попытку боевиков провезти контрабандой вооружение в Хомс

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    Сирия: САА сорвала попытку боевиков провезти контрабандой вооружение в Хомс

    Дамаск (Сирия), 3 мая. В Сирии была прервана попытка боевиков провезти контрабандой различное вооружение, среди которого было найдено оружие израильского производства.

    Военная операция по перекрытию линий подступа подкрепления и поддержки террористическим организациям проводилась силами Сирийской арабской армии (САА) совместно со спецслужбами. В ходе операции была сорвана попытка контрабанды крупной партии оружия и боеприпасов, предназначавшихся для боевиков, базирующихся в провинции Хомс.

    Как сообщает агентство САНА, спецслужбы устроили засаду в одном из районов пустыни. Благодаря чему удалось перехватить крупную партию боеприпасов различного вида, а также оружие и израильские медикаменты.

    Среди оружия были обнаружены гранатометы, мины, гранаты различного калибра, сотни ящиков с боеприпасами для пулеметов среднего калибра, автоматы и различные медикаменты израильского производства.

    Автор: Олеся Волкова
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