Сирия: САА сорвала попытку боевиков провезти контрабандой вооружение в Хомс

Дамаск (Сирия), 3 мая. В Сирии была прервана попытка боевиков провезти контрабандой различное вооружение, среди которого было найдено оружие израильского производства.

Военная операция по перекрытию линий подступа подкрепления и поддержки террористическим организациям проводилась силами Сирийской арабской армии (САА) совместно со спецслужбами. В ходе операции была сорвана попытка контрабанды крупной партии оружия и боеприпасов, предназначавшихся для боевиков, базирующихся в провинции Хомс.

Как сообщает агентство САНА, спецслужбы устроили засаду в одном из районов пустыни. Благодаря чему удалось перехватить крупную партию боеприпасов различного вида, а также оружие и израильские медикаменты.

Среди оружия были обнаружены гранатометы, мины, гранаты различного калибра, сотни ящиков с боеприпасами для пулеметов среднего калибра, автоматы и различные медикаменты израильского производства.