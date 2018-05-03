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Лавров обсудит ситуацию в Сирии с министром иностранных дел Иордании
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    Лавров обсудит ситуацию в Сирии с министром иностранных дел Иордании

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    Лавров обсудит ситуацию в Сирии с министром иностранных дел ИорданииМосква, 3 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в этот четверг в Сочи встречу, на которой обсудит со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади ситуацию в Сирии и работу зоны деэскалации на юге страны.

    «В ходе переговоров, которые запланированы в Сочи, [министры] планируют обменяться мнениями по широкому кругу актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, обсудить состояние и перспективы российско-иорданского сотрудничества», – сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, центральной темой встречи станет ситуация в Сирии, особенно обстановка на юге страны, где была создана зона деэскалации при участии Росссии, США и Иордании. Другим вопросом, который будет поднят в ходе беседы, станет обострение обстановке в секторе Газа.

    Напомним, что 19 января этого года Лавров и ас-Сафади подтвердили приверженность обеих стран единству и территориальной целостности Сирии.

    Автор: Антон Зарубин
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