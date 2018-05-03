Путин в Сочи обсудит подготовку к ЧМ по футболу с членами оргкомитета и президентом ФИФА

Москва, 3 мая. Президент России Владимир Путин в Сочи в четверг проведет заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу, а также встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.

Главной темой обсуждения станет готовность стадионов к чемпионату. Президент также поднимает вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.

Ожидается, что глава государства посетит Центр выдачи паспортов болельщиков и ознакомится с проведенной реконструкцией стадиона «Фишт», где пройдут матчи.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.