Доллар подешевел к основным мировым валютам после заседания ФРС США

Москва, 3 мая. Курс доллара снизился к основным мировым валютам после сохранения ставки ФРС США.

Согласно данным торгов, вечером в среду курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США — снижался на 0,1%, до 92,36 пункта.

В среду, как сообщала «Газета.ру», ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5—1,75% годовых. По мнению экспертов издания, темпы укрепления доллара может притормозить решение Федрезерва не повышать ставку, но лишь немного.