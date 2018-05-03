Министр спорта Украины осудил украинских спортсменов за участие в ЧЕ по борьбе в РФ

Киев, 3 мая. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал «недопустимым» участие украинских спортсменов в чемпионате Европы по спортивной борьбе в России.

«К большому сожалению, вопреки позиции украинского государства Ассоциация спортивной борьбы Украины самовольно отправила на эти соревнования ряд спортсменов и тренеров. Как министр и гражданин, считал и считаю такие действия недопустимыми!», – написал Жданов.

Турнир по спортивной борьбе проходит в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

Напомним, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в марте подписал указ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, которые происходят на территории России. Затем, исполнительный комитет Ассоциации спортивной борьбы Украины заявил, что борцы все же приедут на чемпионат Европы в России, однако министерство молодежи и спорта страны отказалось финансировать выступления атлетов.