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Спорт
Министр спорта Украины осудил украинских спортсменов за участие в ЧЕ по борьбе в РФ
Спорт
Министр спорта Украины осудил украинских спортсменов за участие в ЧЕ по борьбе в РФ
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    Министр спорта Украины осудил украинских спортсменов за участие в ЧЕ по борьбе в РФ

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    Министр спорта Украины осудил украинских спортсменов за участие в ЧЕ по борьбе в РФ

    Киев, 3 мая. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал «недопустимым» участие украинских спортсменов в чемпионате Европы по спортивной борьбе в России.

    «К большому сожалению, вопреки позиции украинского государства Ассоциация спортивной борьбы Украины самовольно отправила на эти соревнования ряд спортсменов и тренеров. Как министр и гражданин, считал и считаю такие действия недопустимыми!», – написал Жданов.

    Турнир по спортивной борьбе проходит в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

    Напомним, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в марте подписал указ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, которые происходят на территории России. Затем, исполнительный комитет Ассоциации спортивной борьбы Украины заявил, что борцы все же приедут на чемпионат Европы в России, однако министерство молодежи и спорта страны отказалось финансировать выступления атлетов.

     

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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