Видео крушения военного самолета С-130 в Джорджии появилось в Сети
Вашингтон, 3 мая. Очевидцы засняли на видео момент падения военно-транспортного самолета С-130 в Джорджии.
На видеозаписи, которую опубликовал телеканал РЕН.ТВ видно, как самолет закручивает в штопор, воздушное судно на большой скорости падает на землю. Сразу после этого за деревьями поднимается огромный столб черного дыма.
В среду в американском городе Саванна штата Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолет, который неожиданно рухнул на землю недалеко от международного аэропорта Саванна/Хилтон-Хед. Известно, что военнослужащие на его борту направлялись в Аризону.
Согласно последним данным, передает «Телеканал 360», жертвами авиакатастрофы стали не менее пяти человек. При этом в настоящий момент точное количество человек, которые находились на борту самолета С-130 Hercules, неизвестно.
О причинах катастрофы пока не сообщается. Известно лишь, что самолет упал рядом с оживленной трассой и только чудом на месте аварии в тот момент не оказалось автомашин. Участок дороги весь буквально усыпан обломками воздушного судна, сообщает URA.RU.
AERIAL IMAGES OF CRASH:— Jaclyn Schultz FOX 5 (@jaclynFOX5ATL) May 2, 2018
Heartbreaking images of the Hercules C-130 cargo Puerto Rico Intl Guard aircraft that crashed at 11:28 a.m. after leaving the Savannah Intl Airport. Military will not confirm number on board or deceased, though @AP reports at least 5 dead. @FOX5Atlanta pic.twitter.com/jKL1ASXvYy