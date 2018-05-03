Видео крушения военного самолета С-130 в Джорджии появилось в Сети

Вашингтон, 3 мая. Очевидцы засняли на видео момент падения военно-транспортного самолета С-130 в Джорджии.

На видеозаписи, которую опубликовал телеканал РЕН.ТВ видно, как самолет закручивает в штопор, воздушное судно на большой скорости падает на землю. Сразу после этого за деревьями поднимается огромный столб черного дыма.

В среду в американском городе Саванна штата Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолет, который неожиданно рухнул на землю недалеко от международного аэропорта Саванна/Хилтон-Хед. Известно, что военнослужащие на его борту направлялись в Аризону.

Согласно последним данным, передает «Телеканал 360», жертвами авиакатастрофы стали не менее пяти человек. При этом в настоящий момент точное количество человек, которые находились на борту самолета С-130 Hercules, неизвестно.

О причинах катастрофы пока не сообщается. Известно лишь, что самолет упал рядом с оживленной трассой и только чудом на месте аварии в тот момент не оказалось автомашин. Участок дороги весь буквально усыпан обломками воздушного судна, сообщает URA.RU.