Премьер Украины заявил, что возможностей для повышения минимальной зарплаты нет

Киев, 3 мая. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на данный момент в стране нет возможности для принятия решения о повышении минимальной зарплаты.

Ранее Министерство финансов Украины заявляло о желании повысить заплату под конец года до 4,2 тысячи гривен.

Гройсман в интервью агентству «Интерфакс-Украина» назвал «очень системным шагом» то, что киевским властям удалось «разморозить в целом заработные платы» и начать «возвращать долги работающим украинцам».

При этом он выразил мнение, что достичь уровня средней зарплаты в 10 тыс. гривен будет возможно, даже в случае, если минимальная зарплата не будет повышена до 4,2 тыс. гривен.

По словам премьера Украины, «минималка» зависит от развития национальной экономики и, в первую очередь, «должна быть посильной для работодателей».

«Кроме того, она тянет за собой и бюджетные расходы. Это все должно быть сбалансированным. 3,2 тыс. гривен — это был наш четкий расчет. Поэтому будем идти дальше. И как экономика будет реагировать, так мы и будем двигаться дальше», — добавил он.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что МВФ диктует Украине все новые условия предоставления кредита. Помимо повышения внутренних цена на газ и создания Антикоррупционного суда, фонд хочет, чтобы власти не спешили повышать зарплаты населению, так как это, по мнению МВФ, может навредить экономике страны.